2020-02-03

WOMANCAN團隊一直關注重點是在患者的安全性和滿意度，我們使用桃園魔滴隆乳在仍然在其植入物中仍使用相對較舊技術的競爭者的包圍下，我們堅信患者應該獲得技術發展的好處。桃園魔滴隆乳的進行，會比傳統隆乳手術還要降低許多不該有的大大小小的風險產生，但還是建議您隆乳前需要先跟專業人士做個諮詢。

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